Monomotor faz pouso forçado em Belo Horizonte

SÃO PAULO - Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado na manhã desta quinta-feira, 28, na região de Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido, segundo informações do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica.

O piloto relatou que havia fumaça a bordo e que faria um pouso forçado, por volta das 7 horas. A aeronave Cessna 152, com dois tripulantes, pousou em um aterro sanitário, distante quatro quilômetros do Aeroporto Carlos Prates, na Pampulha.

A Força Aérea Brasileira (FAB) mandou uma equipe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 3), que realizará as investigações do incidente.