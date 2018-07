Monomotor pousa no canteiro central de rodovia Um fato inusitado surpreendeu os poucos motoristas que passavam pelo km 216 da Rodovia Washington Luís, perto da praça de pedágio de Itirapina, na região de Ribeirão Preto, na manhã de hoje. Às 8h50, um avião monomotor fez um pouso forçado no canteiro central da pista, que é plano, gramado e largo. Não houve imprevistos. Porém, dez minutos depois a aeronave decolou e ninguém mais soube de seu paradeiro. O avião monomotor, prefixo PTBII, era pilotado por Vagner Luís Manzzonetto, que notou um caninho furado e aterrissou para evitar problemas. Ao descer e ser abordado por um policial rodoviário que estava nas proximidades, Manzzonetto disse que seguiria para Matão. Antes, porém, passaria em São Carlos para fazer o conserto do problema surgido na aeronave. Ele fez o contorno e a rodovia foi interditada para a decolagem, o que ocorreu em pouco tempo. No aeroporto municipal (pista em reforma) e no da empresa metalúrgica Marchesan, ambos em Matão, ninguém soube informar sobre o avião.