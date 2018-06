Monteiro passa Maciel na luta pelo Senado

A primeira vaga para o Senado ficaria com o ex-ministro da Saúde Humberto Costa, que saltou de 49% para 59% das intenções de voto, em comparação com pesquisa feita há uma semana. Monteiro saltou de 34% para 43% e Maciel oscilou de 35% para 33%. Contados os votos válidos, o ranking ficaria: Costa (40%), Monteiro (29%) e Maciel (22%).

Na consulta para governador, Campos aparece com 73% das intenções de voto, mesmo índice da semana anterior. O ex-governador Jarbas Vasconcelos (PMDB) oscilou um ponto para baixo e tem 16%. Nos votos válidos, Campos desponta com 81%, ante 18% de Jarbas.

Ao todo, foram entrevistadas 1.806 pessoas, em 78 municípios, entre terça e quinta-feira. A margem de erro é de dois pontos. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), sob protocolo 48.785/2010, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o número 31.792/2010.