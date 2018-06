Morador de rua é agredido por conhecida, em SP O morador de rua Evandro Lins Pinho foi levado por policiais militares para o Hospital do Servidor Público Municipal, por volta das 22h desta quinta-feira, por conta de um ferimento no supercílio. Os PMs que faziam patrulhamento na Rua 25 de Março encontraram o rapaz caído na calçada, na altura do nº 3.780. Ele sangrava muito em um dos supercílios. Pinho informou aos policiais que outra moradora de rua, que está desaparecida, atirou uma pedra com seu rosto durante uma discussão. O caso foi registrado no 01º Distrito Policial, da Sé.