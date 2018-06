Morador de rua é morto em Taguatinga, no Distrito Federal

SÃO PAULO - Um morador de rua foi morto na madrugada desta quarta-feira, 6, nas proximidades do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), no Distrito Federal. A vítima, de aproximadamente 35 anos, foi encontrado ainda com vida nesta manhã. Funcionários do hospital tentaram socorrê-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O morador de rua, que ainda não foi identificado, foi atingido por um objeto pontiagudo, possivelmente uma pedra ou um pedaço de madeira. A polícia investiga o motivo do crime. O caso foi registrado na 12º Delegacia de Taguatinga.