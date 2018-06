Morador de rua tem 80% do corpo queimado em SP Um morador de rua teve 80% do corpo queimado enquanto dormia na garagem de uma casa abandonada na altura do nº 895 da Rua Cabo Antonio Alves, no Parque Novo Mundo, zona norte da capital paulista. Três viaturas dos bombeiros foram enviadas ao local. O andarilho foi levado para o Pronto Socorro do Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio, no Tatuapé, na zona leste. A polícia investiga se foi um acidente ou um ato criminoso.