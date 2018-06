Moradores ameaçam ir à Justiça Os moradores dos bairros que abrigarão as futuras estações da Linha 5 prometem ir à Justiça para fazer o Metrô alterar alguns planos para as obras. Eles temem que os bairros sofram com trânsito excessivo de caminhões, barulho noturno e poluição e os imóveis sejam depreciados. "Vamos brigar para que o Metrô respeite em primeiro lugar a Lei de Zoneamento", diz Oswaldo Luiz Baccan, presidente da Associação de Amigos e Moradores de Vila Mariana. Segundo ele, há a previsão de estações em áreas totalmente residenciais. "A empresa ainda não tem as licenças necessárias para fazer essas obras." Segundo Baccan, também há um excesso de poços e saídas de emergência no trajeto. "Entre Santa Cruz e Chácara Klabin, estão previstos dois respiros da linha. E quem vai ficar morando ao lado disso?" D.G.