Moradores de 13 bairros de SP vão ficar sem água no domingo Moradores de 13 bairros de São Paulo vão ficar sem água no domingo, 29. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) terá de suspender o abastecimento para efetuar serviços de manutenção no reservatório Sumaré, entre 8 e 12 horas. Estima-se que o fornecimento seja normalizado às 22 horas. No dia, a Sabesp pede aos moradores que usem a água dos reservatórios das casas de forma racional. Casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento - 195. O serviço funciona 24 horas e é gratuito. Bairros que serão atingidos Vila Madalena Urbanizadora Campos da Escolástica Sumaré Sumarezinho Jardim das Bandeiras Vila Pompéia Pacaembu Higienópolis Jardim das Bandeiras Jardim América Cerqueira Cesar Consolação