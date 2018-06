Moradores de Brasília organizam 'beijaço' contra homofobia

Manifestantes organizam para esta sexta-feira em Brasília um protesto contra a homofobia em frente a um bar na Asa Sul, bairro nobre da capital federal, em que quatro gays foram espancados nesta semana. Organizado pelas redes sociais, o evento foi batizado de "Beijaço contra a HomoLesboTransFobia".

As agressões socorreram na noite de terça-feira. Segundo a polícia os agressores, ainda não identificados, provocaram as quatro vítimas _três homens e uma mulher _ com declarações contra a orientação sexual deles. As provocações resultaram em garrafadas, socos e chutes contra as vítimas.

Uma delas permanece desde então internada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). A polícia vai chamar funcionários do bar para prestar depoimentos e já pediu gravações de câmeras de vídeo para tentar identificar os agressores.