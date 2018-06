Moradores de cinco cidades paulistas ficam sem água Moradores das cidades de Itapevi e Jandira vão ficar sem água na terça-feira, 24, por conta de obras na Estação de Tratamento de Água Baixo Cotia, que serão realizadas entre 7 e 20 horas, segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Além disso, bairros das cidades de Barueri, Campos de Jordão e Pindamonhangaba também vão ficar sem água. A estimativa é de que a situação seja normalizada na quinta-feira, 26. Em Campos de Jordão, os moradores dos bairros Vila Inglesa, Vila Britânia, Vila Paulista, Monte Carlo, Céu Azul, Vila Nova, Vila Sodipe e Vila Nadir deixarão de receber água entre 6 e 12 horas. O fornecimento será retomado com o término das obras. Em Pindamonhangaba, as obras estão previstas para ocorrer das 22 de terça às 6 horas de quarta. No período, serão atingidos os bairros Central do Distrito, Terra do Ipê 1 e 2, Jardim Carlota, Vale das Acácias, CDHU, São Vicente de Paulo, Laerte Assumpção, Azeredo, Paulino de Jesus, Padre Rodolfo e Posto de Pedágio. O abastecimento deve voltar ao normal até as 10 horas de quarta, 25. A Sabesp pede aos moradores das cidades que durante as obras usem a água do reservatório de casa de forma racional. Casos de emergência serão tratados na Central de Atendimento - 195, que funciona 24 horas e tem ligação gratuita.