Moradores de favela queimam 6 ônibus em protesto Um protesto de moradores da favela Vila do Cruzeiro, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, terminou com seis ônibus incendiados, outro apedrejado e uma ambulância também depredada, na noite desta qurta-feira. O quebra-quebra foi incitado por traficantes, depois que dois criminosos morreram em confronto com a polícia, na fim da tarde. Ninguém foi preso. A Vila do Cruzeiro foi a favela em que o repórter da Rede Globo Tim Lopes fazia reportagem sobre o baile funk e acabou capturado e morto por traficantes. O primeiro confronto ocorreu às 18h, quando policiais do 16º Batalhão da PM (Olaria) patrulhavam as ruas da favela. Houve troca de tiros com um grupo de traficantes e dois deles foram atingidos. Socorridos, os dois criminosos morreram ao serem atendidos no Hospital Municipal Getúlio Vargas. Com eles, a polícia apreendeu dois revólveres, uma granada e cocaína. Uma hora depois começou o protesto. De acordo com o comandante do 16º Batalhão, tenente-coronel Ronaldo Menezes, os moradores incendiaram três ônibus ao mesmo tempo, em pontos diferentes da Avenida Moreira de Abreu. "Foi uma ação bem montada, feita para confundir a ação da polícia", afirmou Menezes. Depois, os manifestantes incendiaram outros três veículos e apedrejaram uma ambulância do Corpo de Bombeiros, enviada para o local no caso de haver feridos. O comandante do batalhão explicou que ninguém foi preso porque as ações eram rápidas. "Eles incendiavam o ônibus e fugiam em seguida. E em pontos diferentes e distantes. Não era possível estar em todos os lugares", afirmou. Por volta das 20h30, o próprio comandante subiu o morro, acompanhado de 80 homens do Grupamento Especial Tático Móvel (Getam), Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do 16º BPM. Ele decidiu comandar o batalhão do Posto de Policiamento Comunitário no alto da Vila do Cruzeiro. "Isso é uma resposta aos traficantes. Eles podem mandar incendiar ônibus, que a polícia não vai deixar de reprimir o crime", disse.