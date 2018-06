Moradores de loteamentos protestam em Guarulhos Cerca de 150 moradores de loteamentos clandestinos no município de Guarulhos, na Grande são Paulo, se acorrentaram em frente ao Fórum de Justiça da cidade, por volta das 9 horas desta terça-feira, 10. Segundo o representante do grupo, Antônio Gomes da Silva, conhecido como Toninho Fortaleza, vários loteamentos da cidade, como o Jardim Fortaleza e Jardim City, foram vendidos irregularmente, sem escritura, e muitos dos moradores que não estão conseguindo quitar suas dívidas estão vendo seus imóveis leiloados. Ainda de acordo com Silva, vários processos contra o vendedor dos terrenos foram efetuados, mas nenhum dos resultados foi a favor dos moradores.