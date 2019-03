Moradores de Rio Preto, na Zona da Mata, são retirados de área próxima a hidrelétrica

Belo Horizonte - Depois de problemas em barragens de rejeito de minério de ferro, como as de Brumadinho, Nova Lima e Barão de Cocais, uma represa de hidrelétrica da Vale em Rio Preto, na Zona da Mata, a 340 quilômetros da capital, apresentou infiltração em galeria de drenagem e obrigou a retirada de moradores da zona rural do município, conforme informações da Defesa Civil de Minas Gerais.

"Informamos que neste sábado, 16, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil recebeu notificação da empresa CH Melo, que pertence à mineradora Vale, informando que fora acionado o nível de emergência da barragem de água Central Hidrelétrica Melo, localizada no município de Rio Preto. Em virtude da elevação do nível de emergência, a empresa acionou, preventivamente, o Plano de Ação de Emergência da barragem", diz nota da Defesa Civil.

Ainda segundo o texto, a causa da elevação do nível de emergência foi uma tempestade que atingiu a cidade de Rio Preto na noite desta sexta-feira, 15. "As chuvas provocaram uma infiltração de água dentro da galeria de drenagem da barragem". Ao todo 29 pessoas, que viviam na chamada zona de auto salvamento (ZAS) estão sendo levadas para uma pousada da região.

Outro lado

Em nota, a Vale reafirma as informações da Defesa Civil. A mineradora diz ainda que "desde novembro do ano passado, a barragem passa por obras visando o aumento da segurança e foi estabelecido um gatilho para o acionamento do plano de realocação de pessoas para fora da Zona de Autossalvamento (ZAS) relacionado ao nível de água do reservatório". A Vale afirma ter acionado os moradores e que disponibilizou hospedagem.