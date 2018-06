Moradores de rua são queimados no centro do Rio de Janeiro Três moradores de rua foram queimados por um homem não identificado enquanto dormiam numa rua do centro do Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira, 27. Testemunhas disseram que o criminoso se aproximou dos moradores, que estavam embaixo de uma marquise na rua Erasmo Braga, ateou fogo e depois fugiu. Luis Carlos Ribeiro do Carmo, de 54 anos, teve 40% do corpo queimado e foi atingido principalmente nas pernas e no tórax, Francisco Moraes, de 45, ficou com 20% do corpo queimado, com ferimentos na perna, e Walter Jesus da Glória, de 31, teve 45% do corpo queimado, principalmente nas pernas, tórax e região do glúteo. Os três homens estão internados em estado grave no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ)do Hospital Municipal Souza Aguiar. A polícia investiga o caso, mas ainda não sabe o motivo do ataque. Em setembro, o morador de rua Mário Cláudio da Silva Anastácio, de 28 anos, foi baleado na calçada da rua Paula Freitas, em Copacabana, na zona sul. Na ocasião, o agressor também não foi identificado. Anastácio estava com a mulher e o filho, que nada sofreram. Ele foi baleado nas pernas e no abdome. Matéria alterada às 18h54 para acréscimo de informações