Moradores de São Bernardo querem acionar Sabesp por prejuízo Moradores da Rua Afonso Albuquerque, no Jardim do Lago, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, pretendem acionar judicialmente a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) por prejuízo material que, segundo eles, foram vítimas na noite de quinta-feira, após o rompimento de um encanamento de água que passa sob a rua. Cinco casas foram tomadas pela água, danificando móveis e utensílios domésticos. Segundo uma das moradoras, essa não é a primeira vez que esse tipo de coisa ocorre na rua dela. "E sempre temos móveis e eletrodoméstico danificados, sem que haja ressarcimento por parte da companhia", disse a moradora. Técnicos da Sabesp foram acionados pela empresa para fechar o registro e assim cessar o vazamento. Mas policiais militares do 40º Batalhão, minutos depois da chegada dos funcionários da estatal, também tiveram de se deslocar para a rua alagada, pois alguns moradores ameaçavam agredir e até fazer reféns os técnicos. A Assessoria de Imprensa da Sabesp disse que nenhum reparo poderia ser feito e que o conserto da tubulação começaria pela manhã. Somente após os trabalhos de reparo, cuja duração dependerá do tipo de dano ocorrido no encanamento, o fornecimento será restabelecido. Os donos das casas invadidas pela água da Sabesp prometeram que fariam um boletim de ocorrência na delegacia para posteriormente entrarem na Justiça pedindo uma indenização.