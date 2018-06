Moradores denunciam violência policial em bairros de SP Moradores e entidades de Direitos Humanos dos bairros de Sapopemba e Vila Prudente, em São Paulo, denunciaram nesta quinta-feira, em depoimentos na Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa, uma escalada da violência policial na periferia da capital. Segundo informações da comissão, há também acusações contra a ação da polícia nas cidades de Cotia, Presidente Epitácio e Campinas. Valdênia Paulino, do Centro de Direitos Humanos de Sapopemba, denunciou o envolvimento de policiais com o "tráfico de drogas e de roubar os bens das famílias". Ela pediu à comissão a instalação de uma CPI para apurar qual é o critério da polícia para distribuir os policiais na periferia. Vadênia disse ainda que "os jovens dessas localidades chegam a ter dificuldades de arranjar empregos". O ex-ouvidor da polícia, Fermino Fecchio, apresentou uma série de casos ocorridos nos últimos dois anos de chacinas, execuções sumárias e de grupos de extermínio em diversas cidades do Estado. "Sempre que denúncias dessa natureza são feitas, as autoridades reagem como se estivéssemos exagerando." O atual ouvidor, Itajiba Farias Cravo, disse que já acompanha os casos de Sapopemba e que designará o acompanhamento de caso de violência policial na Vila Prudente. Para ele, os meios de comunicação também contribuiem para o aumento da violência. "A mídia, quando aborda a questão, ou recorre ao sensacionalismo ou se debruça de forma isolada sobre determinados casos", afirmou. O promotor Carlos Cardoso prometeu investigar as denúncias e disse que o combate à criminalidade deve ser feito dentro da lei. "Constatamos, com a quantidade de relatos que nos chegam, que está havendo um recrudescimento da violência ilegítima e ilegal por parte de policiais", afirmou. Segundo ele, para acabar com a banda podre da polícia é necessária uma ação organizada da sociedade. Os integrantes da comissão disseram que o secretário nacional de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, visitará Sapopemba na semana que vem para ouvir os relatos de moradores e de entidades. Em seguida, o secretário deve se encontrar com o governador Geraldo Alckmin.