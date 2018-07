Moradores depredam ônibus em São Paulo Os moradores do Conjunto Habitacional Cingapura da avenida Zaki Narchi, no Carandiru, zona norte de São Paulo, teriam depredado um ônibus da viação Castro, que opera na linha 701-T (Jardim Paulo VI-Center Norte), durante um protesto realizado esta manhã, segundo a São Paulo Transporte (SPTrans). Ninguém foi preso. Por volta das 8 horas, eles atearam fogo em pneus e interditaram os dois sentidos da avenida Zaki Narchi, na altura da avenida Moisés Roysen. Os manifestantes reivindicam a construção de uma passarela no local.