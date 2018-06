Moradores escolhem local onde novo distrito de Mariana será construído

SÃO PAULO - Moradores de Paracatu de Baixo, um dos três distritos mineiros destruídos pela lama que vazou com a queda da barragem da Samarco, em novembro de 2015, escolheram, neste sábado, o local onde o novo distrito será construído.

A área conhecida como Lucila foi a vencedora, com 65% dos votos das 103 famílias que moravam na região. Localizada no distrito de Monsenhor Horta, em Mariana, e com 84,8 hectares, a área "oferece topografia adequada, disponibilidade hídrica, facilidade de acesso a transporte público e solo de qualidade para plantio e criação animal", segundo a Samarco, que será responsável pela reconstrução.

Os critérios foram definidos pela empresa em conjunto com os moradores e representantes do Ministério Público, que acompanharam a votação.

Antes de Paracatu de Baixo, os moradores de Bento Rodrigues, também em Mariana, e de Gesteira, na cidade de Barra Longa, já haviam escolhido em votação a localização dos novos distritos. Em todos os casos, os moradores visitaram os terrenos e receberam cartilhas com informações sobre solo, água, vegetação, entre outras características da área.

De acordo com a Samarco, com a escolha do terreno, será iniciada a discussão sobre o projeto arquitetônico e urbanístico, além dos padrões construtivos das moradias, que serão definidos separadamente com cada família.

"Uma vez fechados os acordos individuais, a expectativa é que os projetos de engenharia fiquem prontos até o fim do ano. A Samarco realizará a entrega do local, conforme definido em acordo com os governos federal, de Minas Gerais e do Espírito Santo, até 2019", disse a empresa, em nota.