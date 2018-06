Moradores fecham avenida em SP para pedir passarela Moradores da região da Avenida Escola Politécnica, na região da Cidade Universitária, no Butantã, zona oeste de São Paulo, realizam uma manifestação na via, perto da rua Valdemar Roberto, onde chegaram a interditar parcialmente a avenida colocando fogo em pneus. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram apagadas e ninguém ficou ferido. A CET informou que os manifestantes iniciaram o protesto por volta das 9 horas e reivindicam a instalação de uma passarela no local devido ao número de acidentes.