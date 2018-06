Moradores fecham passagem pública

Na altura do 1.700 da Avenida Pacaembu, quase na Praça Charles Miller, na zona oeste de São Paulo, há um ponto de ônibus muito usado por funcionários e estudantes da Pontifícia Universidade Católica (PUC). O ponto fica na frente de uma grande escada que liga os bairros do Pacaembu e de Perdizes. Há alguns meses, o "atalho" passou a ser controlado por moradores do entorno. Todos os dias, às 18 horas, um vigilante que cuida da segurança das casas tranca os portões nas duas extremidades. A passagem só é reaberta às 6 horas do dia seguinte. O portão foi instalado ali com a autorização da Subprefeitura da Lapa. A subprefeita Luiza Elouf diz que acatou um pedido da Associação dos Moradores da Rua Manuel Maria Tourinho. Segundo eles, a escadaria vinha sendo usada por viciados em drogas. "A permissão foi dada por causa dos inúmeros problemas de segurança que o local apresentava", diz ela. "Não recebemos reclamação relativa à instalação dos portões", ressalta o assessor Carlos Praça. A "privatização" do atalho, porém, atrapalhou o estudante de Direito da PUC Márcio Meinberg, que sai tarde da aula e, agora, tem de cruzar toda a Rua Manuel Maria Tourinho e andar um trecho grande da Avenida Pacaembu para chegar ao ponto. "Acho absurdo que alguns moradores tenham o poder de controlar a escada, como se fossem donos." Além do portão, a parte de cima da passagem, na frente de uma das quatro casas vizinhas, ganhou pintura verde, plantas e câmeras de vigilância. O restante da área continuou como estava, desgastada e com rachaduras. POLÊMICA A prerrogativa da subprefeitura de autorizar moradores a controlar o tráfego de pessoas em logradouros públicos é polêmica. Luiza Elouf tomou por base a Lei 13.885, de agosto de 2004 - a Lei de Zoneamento. Pelo texto, as subprefeituras e seus conselhos de representantes devem "estimular, contribuir e participar da elaboração de planos de bairro" e podem adotar medidas para "melhorar as condições de segurança". "A primeira questão é: existe um plano aprovado pela comunidade do bairro da Lapa que contemple a questão da escada? Que eu saiba, não", diz o advogado Paulo Lomar, especialista em Direito Público e diretor do Movimento Nossa São Paulo. "Além disso, ainda que a comunidade tivesse pedido o portão, ele implica a limitação de passagem em área pública." Segundo o advogado, trata-se de uma interpretação equivocada da lei. "Se existe um problema com drogas, o poder público deve aumentar o policiamento, não isolar o lugar", avalia. Pedro Ernesto Py, da Associação Viva o Pacaembu, pondera que a escada é, na verdade, uma viela sanitária, usada para o escoamento das águas. "Ainda assim, é uma passagem pública", ressalta Lomar. Até o fechamento desta edição, a subprefeitura não havia respondido se o caso da escada foi aprovado pela comunidade da Lapa. O morador da casa responsável pela câmera de segurança e pela reforma parcial da escada foi procurado, mas o caseiro disse que não tinha "autorização do patrão para falar sobre o assunto". "O Estado é que deve garantir a segurança dos cidadãos. A escada do Pacaembu é uma passagem de uso comum, do povo. A cidade não pode ser loteada", reclamou o vereador eleito Cláudio Fonseca, do PPS.