Moradores fecham rodovia após morte de criança em Brasília

SÃO PAULO - Cerca de 100 moradores interditam, desde as 11h30 desta segunda-feira, 9, a Rodovia BR-040, entre Valparaíso e Luziânia, em Goiás, por conta da morte de uma criança de 7 anos, após ser atropelada no local. A rodovia liga o Distrito Federal ao Rio de Janeiro .

Os dois sentidos da via, na altura do km 7,5, permaneciam bloqueados por volta das 16 horas, provocando um grande congestionamento na região, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Os manifestantes reivindicam a instalação de uma passarela no local. Ainda não há informação de congestionamento causado pelo protesto.