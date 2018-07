Moradores interditam avenida na zona Norte de SP Moradores do Conjunto Habitacional Cingapura da Avenida Zaki Narchi, no Carandiru, zona Norte de São Paulo, realizaram um protesto contra o alto número de atropelamentos na região. Eles exigem a construção de uma passarela. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os manifestantes interditaram os dois sentidos da avenida, perto da avenida Moisés Roysen, provocando lentidão no trânsito local. O desvio está sendo feito pela avenida Otto Baumgart, para quem vai no sentido Centro, e pela avenida Moisés Roysen, para que segue no sentido bairro.