Moradores jogam entulho nos trilhos e metrô para duas vezes no Rio

RIO - O metrô do Rio parou duas vezes na manhã desta quinta-feira, 8. De acordo com a concessionária MetrôRio, moradores da Favela do Metrô, na Mangueira, zona norte, jogaram objetos nos trilhos das estações Triagem e São Cristóvão, na Linha 2. Eles protestam contra a demolição de casas no pé do Morro da Mangueira, na Avenida Radial Oeste.

A energia do metrô foi cortada de 8h01 às 8h13 e entre 9h39 e 9h43 para retirada de paus, pedras, entulhos, cadeiras e outros objetos.

Segundo a concessionária, moradores da Favela do Metrô teriam sido identificados por imagens de câmeras e relato de seguranças.

Na noite de quarta-feira, moradores da faavela voltaram a enfrentar agentes do 4º Batalhão de Polícia Militar (São Cristóvão). O Batalhão de Choque da PM foi chamado para conter a confusão e permanece no local para garantir a segurança. Desde terça-feira, 7, moradores da Favela do Metrô protestam contra a demolição de casas pela prefeitura.