Moradores liberam BR-116 após atropelamento no Ceará

Atualizado às 11h49

SÃO PAULO - A Rodovia BR-116, na região de Chorozinho, no Ceará, foi liberada por votla das 11 horas desta quarta-feira, 29, após ser fechada por moradores revoltados com um atropelamento de um pedestre, no começo da manhã.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 8h30, no km 65, e revoltou os moradores da região, que fecharam a pista com pneus e atearam fogo. Os manifestantes aceitaram liberar a via e o fluxo de veículos no local voltou ao normal, segundo a PRF.

Os policiais rodoviários federais organizaram e sinalizaram um desvio emergencial, mas os manifestantes também interromperam as vias que davam acesso ao desvio. Os moradores reivindicam a instalação de um fotossensor de velocidade com o intuito de minorar as ocorrências de atropelamentos no local. Ainda não há informação sobre a vítima do atropelamento.