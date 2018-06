Moradores protestam contra violência em SP Cerca de 500 pessoas realizam nesta manhã um protesto, na zona leste de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a manifestação acontece na Estrada do Lageado, na altura da Estrada Dom João Néri, no bairro do Lageado. Revoltados com a onda de violência que impera na região, os moradores saíram às ruas com faixas e cartazes em direção ao 68º Distrito Policial do Lageado. Eles pedirão providências para minimizar o problema da falta de segurança na área. Moradias Um grupo de cerca de 100 pessoas está em protesto na região central da capital paulista. De acordo com a CET, a manifestação ocorre em frente à Câmara Municipal, no Viaduto Jacareí. Os manifestantes fazem parte do movimento pró-moradia de São Paulo, mas as reivindicações ainda não foram informadas. A calçada e a faixa da esquerda do Viaduto Jacareí estão interditadas e os sem-teto dizem que não pretendem sair em passeata. O trânsito está lento na área do protesto.