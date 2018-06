Moradores queimam carros em protesto na Mangueira Um protesto contra a morte de um suposto traficante levou pânico nesta tarde aos passageiros de ônibus que trafegavam nas ruas próximas aos acessos do morro da Mangueira, zona norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 200 pessoas, entre elas homens armados, desceram a favela, por volta das 14h, após uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Eles fecharam o comércio, tentaram atear fogo em pelo menos quatro ônibus e incendiaram três carros. "Não sei se o ato foi por ordem do tráfico. Após a saída do Bope, uma parte da comunidade desceu (o morro). Eles queimaram carros que já eram sucata. A polícia chegou rápido e evitou o pior", afirmou o comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Carlos Soares. De acordo com a polícia, Wallace da Silva do Nascimento, 26 anos, era o chefe do tráfico de drogas na Mangueira e morreu em troca de tiros com o Bope que esteve na favela pela manhã para cumprir mandados de prisão. Com o suposto traficante foram apreendidos 3.852 sacolés de cocaína e uma pistola. Segundo testemunhas, após o confronto, moradores e homens armados com fuzis desceram a favela. Na Rua Ana Néri, em São Cristóvão, pararam quatro ônibus, obrigaram os passageiros a descer e fizeram furtos. Eles ameaçavam incendiar os coletivos quando policiais do 22º BPM chegaram e com tiros para o alto impediram a ação. Em pânico, alguns passageiros permaneceram nos ônibus e foram retirados pelos Pms. Protesto e execução O grupo caminhou em direção a Rua Visconde de Niterói. Nas imediações de um dos acessos à favela conhecido como Portão 2, arrastaram e bloquearam a rua com três carros abandonados e incendiaram os veículos. Uma mulher em um carro de passeio tentou furar o bloqueio, teve o carro apedrejado e ficou ferida. Os vidros de uma viatura da PM também foram quebrados. Policiais do 4º BPM chegaram e chamaram os bombeiros para apagar o fogo. Os moradores que participavam do protesto afirmaram que Nascimento era camelô e teria sido executado por policiais em uma localidade da favela conhecida como Beco do Madessen. "Os policiais entraram na casa dele, bateram na esposa que está grávida, retiraram meu primo, o executaram e colocaram o corpo no Caveirão (veículo blindado da polícia), contou M. S. N., 14 anos. Os moradores exibiam um saco plástico com luvas ensangüentadas e uma cápsula de fuzil como prova da suposta execução, mas disseram que não entregariam o material para a polícia.