Moradores se revoltam com morte de mecânico Depois de uma suposta troca de tiros com PMs, o mecânico José Valter Ferreira, acusado de tráfico de drogas, foi morto com um tiro no rosto na Favela Chica Luísa, zona norte de São Paulo, na noite de anteontem. Revoltados, moradores da favela disseram que o mecânico era inocente e atiraram pedras contra viaturas. Dois ônibus foi incendiados.