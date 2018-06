Moraes indica PMs da reserva para CET

Dois coronéis da reserva da Polícia Militar de São Paulo vão assumir as principais diretorias da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Após reunião sigilosa anteontem, foi lançado o processo de reformulação na companhia, que culminou na demissão do diretor de Administração e Finanças, Egydio Bianchi, e no deslocamento de cargo do diretor de Operações, Adauto Martinez Filho. Além disso, serão criadas duas diretorias: Planejamento e Educação e Sinalização e Segurança. O Estado apurou que as mudanças seriam uma manobra do secretário de Transportes e presidente da CET, Alexandre de Moraes, para afastar funcionários ligados ao ex-presidente Roberto Scaringella. Adauto Martinez foi engenheiro de tráfego da CET e, depois de um período fora da companhia, acabou convidado por Scaringella em 2005 para o cargo de diretor de Operações. Egydio Bianchi é amigo pessoal de Scaringella desde 1970, quando os dois trabalharam na instalação da Linha-1 do Metrô. Ele é ligado ao núcleo do PSDB que cada vez mais perde espaço no governo Kassab - foi vice-presidente do Comitê Financeiro da campanha da reeleição de Fernando Henrique Cardoso e diretor do Instituto Sérgio Motta. Bianchi estava havia dois anos no cargo. Para seu lugar na diretoria de Administração e Finanças assume o coronel da reserva Roberto Allegretti, atual diretor do Departamento de Transporte Público (DTP) da Prefeitura. Ele é homem de confiança do secretário. Juntos trabalharam na gestão de Geraldo Alckmin - o coronel foi diretor do Gabinete da Casa Militar e Alexandre de Moraes, presidente da antiga Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem). O novo diretor de Operações será o coronel Rui César Mello, ex-comandante-geral da PM. As diretorias criadas não terão o mesmo status das demais. Elas serão "diretorias adjuntas". Irineu Gnecco Filho, atual superintendente de Desenvolvimento da CET e ex-diretor de Operações durante a gestão Marta Suplicy (PT), assume Planejamento e Educação. Sinalização e Segurança será ocupada por Adauto Martinez Filho. MILITARES Para especialistas, a escolha de dois coronéis da PM para ocupar as diretorias da CET pode ter a conotação de que o poder público pretende endurecer a fiscalização. "Se for realmente para melhorar a fiscalização, então pode haver uma melhora para o trânsito da cidade", diz o consultor de trânsito Horácio Augusto Figueira. O também consultor de trânsito Flamínio Fichmann lembra que foi na gestão de Rui César Mello no comando geral da PM que foi extinto o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran). "O CPTran fazia uma fiscalização muito mais eficiente que a da CET, porque eram policiais nessa atividade, com muito mais poder que os marronzinhos. Então, esse é um ponto para ficarmos receosos."