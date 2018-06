Mordaça no ''Estado'' é citada como reveladora A professora da USP Cremilda Medina classificou a censura ao Estado como "caso emblemático" das relações do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário com os meios de comunicação no momento atual da América Latina em que há, em vários países, ataques à liberdade de expressão. As declarações foram dadas durante o lançamento do livro Liberdade de Expressão - Direito à informação nas sociedades latino-americanas (Imprensa Oficial) na Livraria Cultura do Shopping Bourbon, em São Paulo.