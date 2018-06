Morre 2º brasileiro ilegal detido nos EUA em um mês O brasileiro Maxsuel Medeiros, que morava ilegalmente no estado norte-americano de Massachusetts, morreu nesta quarta-feira, 12, no Hospital Geral do Estado por causa de uma doença desconhecida. Ele estava sob custódia da polícia dos Estados Unidos desde sexta-feira. A informação é da promotoria de Essex. Medeiros é o segundo brasileiro ilegal nos EUA a morrer sob custódia policial em um mês. Em 7 de agosto, Edimar Alves Araújo, de 34 anos, morreu em Woonsocket, no estado de Rhode Island, depois de ter sido detido pela polícia devido a uma infração de trânsito e entregue a agentes federais de imigração. Sua irmã disse que policiais não permitiram que ela desse a ele remédios contra epilepsia.