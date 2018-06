Morre 2.ª vítima de explosão em estaleiro Morreu na manhã de ontem a segunda vítima da explosão em um estaleiro em Niterói (RJ). O acidente ocorreu anteontem. Segundo a Secretaria de Saúde, o homem identificado como João Batista, de 59 anos, foi internado no Hospital Miguel Couto, em estado grave, com múltiplas queimaduras e não resistiu. A explosão no Estaleiro Control deixou outro morto e quatro feridos - dois seguem internados.