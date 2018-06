Morre 240ª vítima da tragédia de Santa Maria

A morte de Pedro Falcão Pinheiro, 25 anos, neste sábado, dia 2 de março, elevou o número de vítimas da tragédia da boate Kiss para 240. Primeiro paciente transferido de Santa Maria para Porto Alegre no domingo do incêndio, ele permaneceu os 34 dias da internação na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Cristo Redentor e não resistiu às complicações renais e pulmonares decorrentes de queimaduras severas e da inalação de gases tóxicos produzidos pelo incêndio.

Natural de Santana do Livramento, Pinheiro estudou no Centro Universitário Franciscano (Unifra) e trabalhava na América Latina Logística, segundo informações divulgadas por ele mesmo na página que mantinha no Facebook.

A tragédia ocorreu na madrugada de 27 de janeiro. Um show pirotécnico da banda Gurizada Fandangueira gerou uma fagulha que chegou ao revestimento do teto da casa noturna. A espuma do isolamento acústico queimou rapidamente. A maioria das vítimas inalou a fumaça tóxica.

Os extintores não funcionaram. A casa não tinha uma saída de emergência. A maioria das vítimas morreu no local ou no mesmo dia, quando foram registrados 234 óbitos. Seis morreram em hospitais posteriormente. Ainda há 21 internados em hospitais de Santa Maria e Porto Alegre.