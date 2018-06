Morre 6ª vítima de acidente com bondinho em Santa Teresa no Rio

SÃO PAULO - Morreu no fim da noite deste domingo, 4, mais uma vítima do acidente com um bonde em Santa Teresa, no Rio. Alcides de Abreu Gonçalves, de 73 anos, é a sexta vítima do acidente. Alcides estava internado no Hospital Badim, na Tijuca, e morreu devido a complicações clínicas causadas pelo traumatismo cranioencefálico, decorrente do acidente.

Outras cinco pessoas morreram e 56 ficaram feridas no acidente que ocorreu na tarde do último dia 27 de agosto. Quando o bondinho descia a Rua Joaquim Murtinho, rumo aos Arcos da Lapa, descarrilou em uma curva acentuada à esquerda. De acordo com testemunhas, o veículo estava em alta velocidade. A principal hipótese em análise pela perícia é de que ele tenha perdido o freio.

Alcides deu entrada no setor de Emergência do Hospital Badim, no dia 28 de agosto, à 1h44min, apresentando quadro de traumatismo craniano, com lesão hemorrágica causada por contusão cerebral. Desde essa data, ficou sob acompanhamento intensivo no CTI do hospital. Seu quadro clínico permaneceu gravíssimo, com evolução de piora em suas condições neurológicas e complicações pulmonares.