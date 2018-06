Morre a terceira vítima da queda do Globocop no Recife

O operador de vídeo Miguel Brendo Pontes Simões, de 21 anos, morreu por volta das 10h30 desta quinta-feira,1°, no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, região central do Recife. Ele era o único sobrevivente da queda do Globocop, no dia 23 de janeiro, na Praia do Pina (PE).

Na queda da aeronave, que prestava serviços para a TV Globo, morreram o piloto Daniel Galvão, de 36 anos, e a controladora de voo, Lia Maria Abreu de Souza, de 34 anos.

Segundo informações do Hospital Restauração,o jovem estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado gravíssimo há nove dias e nas últimas 48 horas havia apresentado piora no quadro neurológico.

Ele sofreu fratura em várias regiões do corpo com o impacto do acidente e morreu em virtude de um politraumatismo.