Morre adolescente queimado em cadeia de Limeira O adolescente Crhistofer Michael, de 16 anos, morreu, nesta terça, 15, na Santa Casa de Limeira. Ele estava internado desde a madrugada do último domingo, 9, com 50% do corpo queimado em um incêndio no Setor de Custódia da Polícia Civil, instalado na antiga cadeia pública da cidade. Michael foi apreendido depois de ser entregue à polícia pelo pai, o metalúrgico Maurício, de 36 anos, no mesmo domingo do incêndio. O metalúrgico acusou o garoto de tráfico de drogas. Maurício encontrou meio quilo de maconha em casa. Localizado pelo celular, ele não quis falar sobre o assunto alegando que estava cuidando do enterro do filho. Na custódia estavam outros sete garotos. Além de Crhistofer, viciado em maconha, segundo os vizinhos, mais dois adolescentes sofreram queimaduras. Um foi liberado na segunda-feira, 14, pelos médicos e levado para a Casa de Custódia, uma cela alternativa para abrigar adolescentes infratores localizada ao lado da Delegacia de Investigações Gerais (DIC). O terceiro garoto permanece internado em estado grave também na Santa Casa. Os demais sofreram apenas pequenas queimaduras pelo corpo. Causas do incêndio Segundo o delegado seccional da cidade, Aparecido Capello, o fogo foi provocado pelos próprios garotos. "Eles puxaram os fios do chuveiro e aconteceu um curto-circuito. O incêndio se espalhou pelos colchões", disse o delegado. De acordo com Capello, os policiais atenderam prontamente aos gritos dos adolescentes mas não foi possível retira-los antes dos ferimentos. O local tem capacidade para seis pessoas. Limeira não tem unidade da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem). A prefeitura, em parceria com a Fundação, está montando como alternativa um Núcleo de Atendimento Integral (Nai). Mesmo com a inauguração, prevista para ainda este ano, o Conselho Tutelar e o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedeca) vão solicitar ao Ministério Público Estadual uma ação contra as autoridades locais. O conselho quer que seja oferecido um espaço adequado aos adolescentes infratores. Junto ao Setor de Custódia existem duas celas utilizadas para presos maiores de 18 anos. O adolescente será enterrado, nesta quarta, 16, no Cemitério Parque de Limeira.