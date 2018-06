Morre baleia que encalhou em praia do Espírito Santo A baleia jubarte, de 10 metros de comprimento, que havia encalhado ontem no balneário de Linhares, no litoral norte do Espírito Santo, acabou morrendo. Biólogos passaram a noite e a madrugada tentando salvar o animal, mas ele não resistiu. Na tentativa de salvar a baleia, uma equipe de resgate do Instituto Jubarte, com ajuda de gerador de luz instalado na praia, aplicou antibióticos, antiinflamatórios e vitaminas na baleia, sem resultados. Na noite de ontem, as ondas fortes impediram a aproximação de um rebocador. Técnicos molhavam a baleia a todo momento, para evitar que a pele ressecasse. De acordo com especialistas, é comum a migração das baleias jubarte nesta época do ano para águas mais quentes do litoral brasileiro. Elas partem da Antártida para reproduzir, mas alguns animais acabam encalhando durante a viagem. Na praia de Santa Cruz, em Aracruz, também no norte do Espírito Santo, outra baleia morta há duas semanas preocupa moradores. A jubarte, com 15 metros de comprimento, já chegou morta à praia. Cinco pessoas foram contratadas para retirar o animal da região. Uma empresa local ajudou a operação, doando aproximadamente R$ 4 mil. O Instituto Orca esperava retirar o mamífero do local em cinco dias, mas não há motosserra (para cortar a carne da baleia), trator ou caminhão para ajudar na locomoção. A Defesa Civil quer evitar que a gordura do animal contamine a praia, mas o mau cheiro já traz prejuízos: parte de uma pousada local teve de ser interditada.