Morre bebê jogado pela mãe em rio em Contagem A recém-nascida abandonada no Ribeirão Arrudas, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, morreu ontem à noite. A menina, batizada de Michelle pelos médicos da Maternidade Municipal de Contagem, estava internada desde o domingo, quando foi encontrada por moradores da região. A Polícia Civil colheu ontem novos depoimentos, inclusive da menina Brenda Martins, de 9 anos, e de sua mãe, Vaneide Martins dos Santos. Brenda foi a primeira a avistar a recém-nascida nas águas poluídas do Arrudas. Em princípio, achou que se tratava de uma boneca. A mãe da recém-nascida, Elisabete Cordeiro dos Santos, de 25 anos, que confessou ter jogado a filha no ribeirão após tomar abortivos, está presa. A avó do bebê, Maria Cordeiro dos Santos, disse em depoimento que não sabia da gravidez da filha. EXAME O delegado responsável pelo inquérito, Anderson Pires Bahia, pediu exame de sanidade mental de Elisabete para comprovar se ela passou por um processo de depressão pós-parto. Nesse caso, o indiciamento por tentativa de homicídio pode ser substituído por infanticídio, cuja pena prevista é menor. Ainda ontem, a menina havia sido submetida a uma nova avaliação neurológica, que não constatou reação à retirada da sedação. Anteontem, os médicos haviam diagnosticado um "edema cerebral difuso importante" e decidiram que ela devia permanecer na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da maternidade.