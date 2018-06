Morre Cleto Falcão, ex-líder de Collor

Cleto foi deputado estadual e em 1990 elegeu-se deputado federal pelo extinto PRN de Fernando Collor. Na Câmara, foi líder do ex-presidente e ganhou notoriedade depois que apareceu ostentando riqueza em uma reportagem da revista Veja.

Na votação do impeachment de Collor, em 1992, votou pela saída do ex-aliado e com isso perdeu o amigo. Com o fim da "República de Alagoas" e sem mandato, passou a escrever livros e a viver com uma aposentadoria da Assembleia Legislativa de Alagoas.

O ex-deputado vinha lutando contra um câncer de fígado e estava hospitalizado havia mais de um mês na Santa Casa de Misericórdia. De acordo com sua família, o corpo seria trasladado para Recife, para cremação, a pedido do próprio Cleto.