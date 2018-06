Morre criança de 8 anos vítima de tornado que atingiu Xanxerê, em SC

XANXERÊ - O coração do menino Gabriel da Luz Sutil, de 8 anos - que estava internado há 15 dias, vítima do tornado que atingiu Xanxerê, em Santa Catarina -, parou de bater na manhã desta segunda-feira, 4, confirmou a família. Os médicos do Hospital Regional Oeste de Chapecó já atestavam morte cerebral há uma semana, porém a família resistia em desligar os aparelhos. Um neurologista do litoral do Estado foi chamado para fazer novos exames.

Na sexta-feira, 1º, o médico confirmou a morte cerebral. Gabriel foi internado com traumatismo e hemorragia.