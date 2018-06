Morre em Porto Alegre, aos 78 anos, o jornalista Paulo Sant'Ana

O jornalista Paulo Sant'Ana, colunista do jornal Zero Hora desde 1971, morreu na noite desta quarta-feira, 19, em Porto Alegre, aos 78 anos. Ele estava afastado das atividades desde 2015 para tratamentos médicos. O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (PMDB), lamentou a morte de Sant'Ana em publicação no Twitter logo após a confirmação da família. "Era um personagem do nosso Estado. Íntimo de todos nós", afirmou.

O comunicador era conhecido como torcedor fanático do Grêmio e por opiniões polêmicas como comentarista esportivo e cronista do cotidiano. Na Rádio Gaúcha e na RBS TV, também afiliadas à Rede Globo, participava diariamente de programas como Jornal do Almoço e Sala de Redação. Antes, também fez parte de programas esportivos da antiga TV Piratini, que retransmitia a TV Tupi no Estado.

O Grêmio divulgou nota de pesar lamentando a morte de seu "torcedor mais ilustre". O clube destaca que o jornalista esteve presente em momentos históricos para o time, como nas conquistas do primeiro título da Copa Libertadores da América e do Mundial de Futebol, em 1983.

Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento, na capital gaúcha. O corpo será velado a partir das 8h30 desta quinta-feira, 20, na Arena Grêmio. O sepultamento deve ocorrer ao final da tarde, no Cemitério João XVIII.

Veja algumas repercussões sobre a morte de Sant'Ana:

Mais que jornalista e torcedor do Grêmio, Paulo Sant'Ana era um personagem do nosso Estado. Íntimo de todos nós. Lamentamos muito. — José Ivo Sartori (@JoseIvoSartori) 20 de julho de 2017