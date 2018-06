Morre em São Paulo o ex-deputado José Janene, um dos réus do mensalão

O ex-deputado José Janene (foto), de 55 anos, que esteve envolvido no escândalo do mensalão, em 2005, morreu na madrugada de ontem, no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo. Janene estava internado desde o início de agosto, aguardando um transplante de coração. O corpo deve ser trasladado para Londrina, no norte do Paraná, onde será sepultado. Há alguns anos, o ex-deputado do PP vinha enfrentando problemas cardíacos, o que levou a pedir a aposentadoria por invalidez na Câmara dos Deputados, exatamente quando as denúncias sobre o mensalão vieram à tona. Janene é um dos réus no processo em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF)que apura formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-deputado foi acusado de ter se apropriado indevidamente de R$ 4,1 milhões. Em fevereiro, sofrera um acidente vascular cerebral e, em agosto, teve uma parada cardíaca ao ser submetido a uma cirurgia.