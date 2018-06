Morre em SP senador Eliseu Resende

Morreu na noite de ontem, em São Paulo, aos 81 anos, o senador Eliseu Resende (DEM-MG).

Internado no Incor, Resende tratava um câncer e foi vítima de insuficiência renal. Além de deputado, Resende foi ministro dos Transportes no governo João Figueiredo e da Fazenda, no de Itamar Franco. O velório será realizado hoje na Assembleia de Minas.

O senador eleito Aécio Neves (PSDB) e o governador de Minas, Antonio Anastasia (PSDB), divulgaram nota lamentando a morte. "Contava em poder estar lado a lado com ele no Senado, trabalhando pelas reformas que o País espera e pelas mudanças na prática política", declarou Aécio.

Eleito em 2006 para o Senado, Resende cumpriu a metade do mandato de oito anos. Em seu lugar, assume o suplente Clésio Andrade (PR), presidente da Confederação Nacional dos Transportes.