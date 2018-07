Morre estudante que sofreu acidente de carro no Rio A estudante Ana Cláudia dos Santos, de 18 anos, que estava acompanhada do modelo Alan Marcelo Cavalcante, de 26 anos, ex-participante do Big Brother 3, morreu nesta segunda-feira de madrugada no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio, em decorrência do grave acidente de carro que sofreu no dia 18 de maio. Ela e mais três pessoas voltavam de uma festa em Búzios, quando o Palio dirigido por Alan caiu numa ribanceira, na altura do KM 306 da Rodovia Niterói-Manilha. A estudante Ana Telles de Arruda, de 21 anos, que estava no banco do carona, morreu no dia do acidente. Guilherme Montenegro, de 22 anos, foi medicado e liberado. Alan ficou internado alguns dias no Hospital Barra D?Or, recebeu alta e passa bem.