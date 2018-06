Morre Frei Gilberto Gorgulho, aos 79 anos

Faleceu nesta terça-feira, 25, o Frei Gilberto da Silva Gorgulho, 79 anos, em São Paulo. Natural de Cristina (MG), era frade da Ordem dos Pregadores (Dominicanos). Teólogo e exegeta, era doutor em Exegese pela École Biblique et Archeologique Française de Jerusalém. Professor em várias faculdades e seminários católicos, dava cursos ultimamente no Programa de Ciências da Religião na PUC-SP.

Foi colaborador do cardeal D. Paulo Evaristo Arns, então arcebispo de São Paulo, na assistência aos frades dominicanos presos durante o regime militar, no fim de 1969 e nos anos 1970. Em parceria com a exegeta norte-americana Ana Flora Anderson, assinou por mais de 40 anos uma coluna de interpretação dos Evangelhos no semanário O São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo.

O velório realizou-se na igreja da Paróquia de São Domingos, na Rua Caiubi, 164, no bairro de Perdizes. Após celebração de missa de corpo presente, às 6h45, o corpo será sepultado às 8 horas no Cemitério do Santíssimo Sacramento, na Avenida Doutor Arnaldo, 1220.