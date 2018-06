Morre idosa vítima de tiroteio em shopping de Pernambuco

RECIFE - Joana Pacheco, de 90 anos, atingida por uma bala no abdome durante tiroteio no shopping Guararapes, no município metropolitano de Jaboatão dos Guararapes, morreu na noite desta segunda-feira, 2, no Hospital da Restauração, no Recife, depois de ter sido submetida a uma cirurgia.

Outras cinco pessoas ficaram feridas - três seguranças e outros dois clientes -, mas não correm risco de morrer. O tiroteio ocorreu por volta das 9h40, durante uma tentativa de assalto a dois carros fortes que iriam abastecer uma agência bancária do centro de compras. Embora a troca de tiros tenha ocorrido entre os seguranças e os assaltantes, no estacionamento, as balas atingiram a área interna. Pelo menos seis veículos que estavam estacionados foram atingidos pelas balas.

De acordo com a Polícia Militar, oito homens participaram da tentativa de assalto. Eles ocupavam dois carros e fugiram. Foram feridos três vigilantes e três clientes que estavam na área interna do shopping, nas imediações de uma casa lotérica, cuja área foi isolada. O episódio provocou tumulto e pânico. Houve correria, lojas fecharam e pessoas chegaram a se jogar no chão, com medo de serem atingidas pelas balas. Os bandidos não teriam conseguido levar nada.