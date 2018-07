Morre Lucinha, mulher do ex-secretário <BR> Marcos Mendonça Faleceu hoje, aos 63 anos, a mulher do ex-secretário estadual de Cultura, Marco Mendonça, Lucia Moraes de Mendonça (Lucinha). Ele sofreu um infarto na madrugada de hoje, quando o casal estava no aeroporto de Curitiba (PR). Procuradora municipal aposentada, Lucinha deixa três filhos e dois netos. Seu corpo está sendo velado no cemitério do Araçá, em São Paulo, onde ocorrerá o sepultamento às 17 horas. O governador Geraldo Alckmin esteve no velório por volta de meio-dia. Entre outras personalidades, também compareceram ao velório o deputado federal Walter Feldman (PSDB) e o economista Luiz Gonzaga Belluzzo, profesor da Unicamp e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES).