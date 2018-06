Morre mais uma vítima do incêndio da Kiss O número de mortos da tragédia da boate Kiss subiu para 239 na noite de domingo, quando o Hospital Cristo Redentor, de Porto Alegre, confirmou o óbito do segurança Rodrigo Taugen, de 29 anos, natural de Júlio de Castilhos (RS). A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul.