Morre menina de seis anos torturada pela mãe e pela madrasta em Porto Real

Morreu na madrugada deste sábado, 24, a menina Ketelen Vitória Oliveira da Rocha, de apenas 6 anos, que foi torturada durante pelo menos três dias pela mãe e pela madrasta na cidade de Porto Real, no sul fluminense. Ela estava internada desde o início da semana em um hospital privado na cidade de Resende.

A menina sofreu maus-tratos entre a sexta-feira, 16, e a madrugada de segunda, 19. Segundo a polícia, durante todo o período ela sofreu com agressões e não foi devidamente alimentada.

A mãe da menina e a companheira dela são acusadas pelo crime. As duas mulheres, de 27 e 25 anos, estão presas e, de acordo com a polícia, confessaram os maus tratos.

No mês passado, o menino Henry Borel, de apenas 4 anos, também morreu vítima de maus-tratos. O caso aconteceu no Rio. O padastro do menino, o médico e vereador Jairo Souza Santos Junior, o Dr. Jairinho, e a mãe de Henry, Monique Medeiros, estão presos temporariamente acusados pelo crime. A defesa de ambos negam as acusações.

Segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), ao menos 2.083 crianças até quatro anos foram mortas por agressão no Brasil, de janeiro de 2010 a agosto do ano passado. Para cada caso de óbito registrado dessa forma, especialistas estimam haver outros 20 subnotificados. Outra preocupação é que esse cenário de violência se agrave na pandemia, com as políticas de isolamento social e o longo período de escolas fechadas.