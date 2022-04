Morre menino de 12 anos que perdeu toda família em deslizamento de terra em Paraty

RIO E SÃO PAULO - Dorqueu Campo dos Santos, de 12 anos, único sobrevivente de soterramento no bairro Ponte Negra, morreu na sexta-feira, 15, conforme a Prefeitura de Paraty. Ele perdeu a mãe e seis irmãos após deslizamentos em decorrência das fortes chuvas na região entre o final de março e o início de abril. O menino estava internado em estado grave desde o resgate.

A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, diz que o quadro clínico de Dorqueu era "gravíssimo" e que o menino dependia de ventilação mecânica. Ele chegou a passar por uma cirurgia que durou cinco horas e estava internado no CTI pediátrico. "A direção do HMAPN (Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes) informa que o óbito do paciente foi constatado às 12h17min desta sexta-feira", informou. Ele teve morte encefálica.

Os temporais que atingiram o Rio de Janeiro causaram ao menos 19 mortes, entre quinta-feira, 31 de março, e sábado, 2 de abril, em todo o Estado. Em Paraty, a mãe e os seis irmãos de Dorqueu morreram após sua casa ser atingida pelo deslizamento. Lucimar de Jesus Campos, 35 anos, Lucimara Campos, 17 anos, Luciano Campos, 15 anos, Jasmin Campos, 10 anos, Estevão, 5 anos, e João, 2 anos, foram enterrados no dia 5 de abril. A última desaparecida da família, Yasmin, de 8 anos, foi encontrada sem vida no dia 9.

A prefeitura de Paraty decretou luto oficial de três dias na cidade. E informou dar todo suporte à família para providenciar o sepultamento e fazer o acompanhamento psicológico necessário aos familiares.