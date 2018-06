Morre militar baleado em Campo de Marte Morreu ontem o soldado Edi Márcio Aquino da Silva, baleado na cabeça na sexta-feira dentro do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. O tiro partiu da arma de outro soldado, que também integra a equipe de serviço do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA-SP). O militar alegou que fez o disparo acidentalmente, mas foi preso em flagrante e é mantido no PAMA-SP. A Força Aérea Brasileira adotou procedimentos administrativos para averiguar o caso.